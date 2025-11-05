Запланована подія 2

Гармонізація стандартів з ЄС: Рада прийняла за основу законопроєкт про водопостачання та водовідведення

вода
Закони про водопостачання приведуть у відповідність до вимог ЄС. / Depositphotos

Верховна Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт № 13578, який пропонує удосконалити норми законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на на пресслужбу парламенту.

У пояснювальній записці до документу зазначено, що метою прийняття законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення" є приведення у відповідність норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, а також реалізацію заходів, направлених на імплементацію законодавства України у відповідність з вимогами ЄС у цій сфері.

Документом передбачається:

  • гармонізація національного законодавства з вимогами європейських стандартів та удосконалення державного управління у сфері централізованого водопостачання і водовідведення; 
  • удосконалення правовідносин суб’єктів господарювання у процесі приєднання об’єктів до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення; 
  • зміни для недопущення розбіжностей між спеціальними законами, які регулюють сферу централізованого водопостачання та мають однакову юридичну силу.

Передбачено також проведення оцінки  технічного стану об’єктів централізованого питного водопостачання.

Нагадаємо, на початку жовтня Миколаїв вперше з 2022 року отримав централізоване постачання прісної води

Автор:
Тетяна Ковальчук