Кабмін схвалив програму "Соцвода" для оновлення водопровідної системи до 2035 року

Кабінет міністрів схвалив концепцію Державної цільової соціальної програми покращення питного водопостачання України до 2035 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Як зазначається, документ, розроблений Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, є основою для формування нової масштабної державної програми "Соцвода".

Програма допоможе оновити інфраструктуру та системи очищення води, щоб українці отримували якісну питну воду за європейськими нормами.

Реалізація програми "Соцвода" також сприятиме створенню умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у виробництво технологічного устаткування для сфери водопостачання.

Стратегічні цілі та євроінтеграція

Програма "Соцвода" визначає стратегічні цілі та підходи для розвитку сфери питної води, підвищення якості послуг та ефективного використання бюджетних коштів.

Її ухвалення є ключовою умовою виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема:

Гармонізація з Директивою (ЄС) 2020/2184 щодо якості води, призначеної для споживання людиною.

Досягнення Цілі сталого розвитку №6 ООН ("Чиста вода та належна санітарія").

Основні напрямки програми "Соцвода"

поетапне оновлення та розвиток систем централізованого водопостачання в містах і селах;

модернізація споруд очищення води із застосуванням технологій, передбачених Директивою (ЄС) 2020/2184;

будівництво нових водогонів;

впровадження сучасних систем контролю якості води, включно із параметрами, визначеними європейським законодавством;

підвищення енергоефективності підприємств галузі.

Наступним етапом стане розроблення безпосередньо тексту Державної цільової соціальної програми сталого питного водопостачання на період до 2035 року ("Соцвода").

Нагадаємо, 5 листопада Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт, який пропонує удосконалити норми законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення. Мета законопроєкту — удосконалити законодавство у сфері водопостачання та водовідведення, а також привести його у відповідність до вимог Європейського Союзу в цій галузі.