После разрушения Каховской ГЭС: на Днепропетровщине завершают строительство водопроводов

В Днепропетровской области два проекта по развитию водной инфраструктуры вышли на финальный этап. После завершения работ почти 30 тысяч жителей двух общин получат стабильное водоснабжение и современный водоотвод. Строительство новой инфраструктуры было начато в 2025 году после разрушения Каховской ГЭС.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Водоснабжение в Днепропетровской области

Необходимость новой инфраструктуры возникла после разрушения Каховской ГЭС в 2023 году. Поэтому ряд населенных пунктов региона остался без надежного источника питьевой воды. Строительство новых объектов было начато в 2025 году.

В одной из общин, где проживают около 18 тысяч человек и в состав которой входят 35 населенных пунктов, прокладывают 8,8 км трубопровода водоснабжения и почти 2 км наружных канализационных сетей.

Ключевым объектом проекта является насосно-фильтровальная станция мощностью 1500 кубометров воды в сутки. В перспективе ее производительность планируется увеличить до 3000 кубометров в сутки. В настоящее время готовность станции составляет 99%.

На объекте уже выстроили подъездные дороги, обустроили асфальтовое покрытие и завершили работу с резервуаром чистой воды. Также проложены трубопроводы сырой и чистой воды и канализационные сети. Сейчас продолжаются благоустройство территории и пусконаладочные работы.

Второй проект реализуют в обществе с населением около 11 тысяч человек, в состав которого входят 14 населенных пунктов. Здесь предусмотрено строительство 1,57 км трубопровода водоснабжения и 5,25 км наружных канализационных сетей.

Насосно-фильтровальная станция будет иметь мощность 1 000 кубометров воды в сутки. В последствии ее производительность можно будет увеличить до 3 000 кубометров.

Готовность станции уже достигла 87%. Пока там обустраивают поля фильтрации и упорядочивают территорию. Старое асфальтовое покрытие было демонтировано. Следующими этапами станут укладка нового асфальта и обустройство подъездных дорог.

После завершения работ обе общины получат полноценную инфраструктуру водоснабжения и водоотвода. В частности, канализационных систем раньше не было в большинстве населённых пунктов.

Ожидается, что новая инфраструктура усугубит устойчивость общин и поможет обеспечить базовые потребности населения. Кроме того, современные системы водоотведения должны способствовать надлежащему обращению со сточными водами и уменьшению нагрузки на окружающую среду.

Напомним, в январе стало известно о подготовке Кабмином новой модели водопользования юга страны, включающей предстоящее восстановление Каховской ГЭС и сети новых водопроводов. По плану правительства реформа будет развернута сразу после деоккупации захваченных территорий и будет базироваться на максимальной автоматизации и европейских стандартах энергоэффективности. В Минэкономики подчеркивают, что восстановление гидроузла критически важно не только для обеспечения питьевой водой местного населения, но и для перезапуска промышленности и оросительных систем украинского агросектора.