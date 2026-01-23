Запланована подія 2

Разминирование и реабилитация военных: Украина подписала соглашение с японским агентством JICA

Клименко, представитель JICA
Украина подписала соглашение с JICA. / МВД

23 января Украина подписала соглашение с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Речь идет о около 4 миллиардах японских иен грантовой помощи. Средства будут направлены на два ключевых направления: гуманитарное разминирование и медицинскую помощь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, который и поставил подпись под документом с украинской стороны.

Он отметил, что соглашение с JICA – это следующий этап реализации наших договоренностей с партнерами в декабре 2025-го.  

Гуманитарное разминирование

Первый приоритет гранта – освобождение нашей земли от взрывоопасных остатков войны. Благодаря поддержке Японии Украина получит:

  • современное высокотехнологичное оборудование и технику для саперов;
  • специализированные программы обучения по минной безопасности для гражданского населения, что поможет уберечь жизнь в деоккупированных регионах.

Медицина и реабилитация

Второе направление – это спасение и реабилитация пострадавших на фронте. Статистика неумолима: около 65% всех ранений сегодня – это минно-взрывные травмы. Средства гранта будут направлены на закупку современного оборудования для Главного медицинского клинического центра МВД. Это позволит обеспечить раненым достойное лечение и максимально эффективную реабилитацию.

"Благодаря поддержке JICA мы уже усилили технические возможности: получили машины механизированного разминирования, металлодетекторы, специализированное оборудование. Это помощь, которая уже работает и уже сохраняет жизнь", - отметил Клименко.

Напомним, Япония помогает Украине во многих областях. В декабре 2025 года украинские учреждения агрообразования получили современную технику от японского агентства JICA.

Автор:
Татьяна Ковальчук