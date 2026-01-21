Япония объявила о предоставлении 6 млрд долларов в поддержку Украины в 2026 году: детали помощи

Правительство Японии официально объявило о выделении 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку Украины в 2026 году. Парламент Японии уже одобрил дополнительный бюджет в размере около 149 млн долларов, которые будут направлены на проекты экстренного восстановления нашей страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Сейчас это жизненно важно, учитывая разрушительные последствия российских обстрелов критической инфраструктуры украинских городов", - отметила она.

Япония уже передала Украине более 2500 электрогенераторов разной мощности, более 65 трансформаторов и 10 электрогенераторных установок, другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.

По словам Кондратюк, в целом финансовая и гуманитарная помощь, оказанная Японией, уже превысила 15 миллиардов долларов.

Важно, что Япония не только оказывает помощь Украине, но и, как страна G7, оказывает санкционное давление на Россию и поддерживает привлечение страны-агрессоры к ответственности, в частности через механизм Специального международного трибунала.

Сегодня во время встречи с украинской стороной Посол Масаши Накагоме заявил, что абсолютное большинство ключевых политических сил Японии, выступают за поддержку Украины. Он заверил, что Япония и дальше будет помогать Украине финансово и гуманитарно в эти трудные времена.

Напомним, в январе Япония передала два модульных дома с солнечными панелями и Starlink семьям медиков в Киевской области.