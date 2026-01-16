Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,58

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Япония передала два модульных дома с солнечными панелями и Starlink семьям медиков в Киевской области

модульные дома
Модульные дома с солнечными панелями и Starlink

В селе Озера Гостомельской общины передали два современных модульных дома для семей медицинских работников, потерявших жилье из-за боевых действий. Жилье оборудовано солнечными панелями, системой Starlink для бесперебойной связи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Энергонезависимые дома для ВПО

Дома полностью энергонезависимы благодаря солнечным панелям и инверторам. Для их строительства использованы японские инновационные материалы, в частности специальное штукатурное покрытие с антивирусными и антибактериальными свойствами, что также регулирует влажность в помещении.

Каждый дом оборудован системой Starlink для бесперебойной связи. Жилье передано КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Гостомельского поселкового совета" для обеспечения нужд общества и внутренне перемещенных лиц.

Проект реализован японской частной компанией Daiwatech при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в партнерстве с Гостомельским поселковым советом в рамках совместного проекта Министерства развития общин и территорий Украины с Правительством Японии.

Проект может стать прототипом дальнейшего массового производства модульного жилья в Украине с возможным привлечением местных производителей.

Фото 2 — Япония передала два модульных дома с солнечными панелями и Starlink семьям медиков в Киевской области
Фото 3 — Япония передала два модульных дома с солнечными панелями и Starlink семьям медиков в Киевской области

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, которые выразили желание проживать в сельской местности.

Автор:
Ольга Опенько