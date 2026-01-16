Япония передала два модульных дома с солнечными панелями и Starlink семьям медиков в Киевской области

В селе Озера Гостомельской общины передали два современных модульных дома для семей медицинских работников, потерявших жилье из-за боевых действий. Жилье оборудовано солнечными панелями, системой Starlink для бесперебойной связи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Энергонезависимые дома для ВПО

Дома полностью энергонезависимы благодаря солнечным панелям и инверторам. Для их строительства использованы японские инновационные материалы, в частности специальное штукатурное покрытие с антивирусными и антибактериальными свойствами, что также регулирует влажность в помещении.

Каждый дом оборудован системой Starlink для бесперебойной связи. Жилье передано КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Гостомельского поселкового совета" для обеспечения нужд общества и внутренне перемещенных лиц.

Проект реализован японской частной компанией Daiwatech при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в партнерстве с Гостомельским поселковым советом в рамках совместного проекта Министерства развития общин и территорий Украины с Правительством Японии.

Проект может стать прототипом дальнейшего массового производства модульного жилья в Украине с возможным привлечением местных производителей.

Напомним, Министерство социальной политики, семьи и единства Украины нарабатывает новые программы обеспечения жильем переселенцев, которые выразили желание проживать в сельской местности.