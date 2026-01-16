Японія передала два модульні будинки з сонячними панелями та Starlink родинам медиків на Київщині

У селі Озера Гостомельської громади передали дві сучасні модульні будинки для родин медичних працівників, які втратили житло через бойові дії. Житло обладнано сонячними панелями, системою Starlink для безперебійного зв’язку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Енергонезалежні будинки для ВПО

Будинки повністю енергонезалежні завдяки сонячним панелям та інверторам. Для їхнього будівництва використано інноваційні японські матеріали, зокрема спеціальне штукатурне покриття з антивірусними та антибактеріальними властивостями, що також регулює вологість у приміщенні.

Кожен будинок обладнаний системою Starlink для безперебійного зв’язку. Житло передано КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Гостомельської селищної ради" для забезпечення потреб громади та внутрішньо переміщених осіб.

Проєкт реалізовано японською приватною компанією Daiwatech за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) у партнерстві з Гостомельською селищною радою в рамках спільного проєкту Міністерства розвитку громад і територій України з Урядом Японії.

Проєкт може стати прототипом для подальшого масового виробництва модульного житла в Україні з можливим залученням місцевих виробників.

