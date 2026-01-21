Японія оголосила про надання 6 млрд доларів на підтримку України у 2026 році: деталі допомоги

Уряд Японії офіційно оголосив про виділення 6 мільярдів доларів на гуманітарну та технічну підтримку України у 2026 році. Окрім цього, Парламент Японії вже схвалив додатковий бюджет у розмірі близько 149 млн доларів, які будуть спрямовані на проєкти екстреного відновлення нашої країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Зараз це життєво важливо, враховуючи руйнівні наслідки російських обстрілів критичної інфраструктури українських міст", — зазначила вона.

Японія вже передала Україні понад 2500 електрогенераторів різної потужності, понад 65 трансформаторів і 10 електрогенераторних установок, інше критично важливе обладнання для підтримки й відновлення енергосистеми.

За словами Кондратюк, загалом фінансова та гуманітарна допомога, надана Японією, вже перевищила 15 мільярдів доларів.

Важливо, що Японія не тільки надає допомогу Україні, а й, як країна G7, чинить санкційний тиск на Росію та підтримує притягнення країни-агресорки до відповідальності, зокрема через механізм Спеціального міжнародного трибуналу.

Сьогодні, під час зустрічі з українською стороною посол Масаші Накагоме заявив, що абсолютна більшість ключових політичних сил Японії, виступають за підтримку України. Він запевнив, що Японія і надалі допомагатиме Україні фінансово та гуманітарно у ці важкі часи.

Нагадаємо, у січні Японія передала два модульні будинки з сонячними панелями та Starlink родинам медиків на Київщині