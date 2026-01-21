Україна готується до проведення "Енергетичного Рамштайну": яку допомогу нададуть партнери

Україна з партнерами готується до проведення засідання "Енергетичного Рамштайну" у форматі G7+. Низка країн вже оголосили про надання екстреної допомоги для подолання енергетичних проблем.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

За її словами, Данія оголосила про внесок у понад 20 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду підтримки енергетики України, на захист енергообʼєктів та на забезпечення термінової допомоги для швидкого відновлення. Японія також готує суттєвий пакет енергетичного обладнання.

Допомога від данських партнерів включає:

80 млн данських крон – внесок до Фонду підтримки енергетики України;

30 млн данських крон — через UNOPS Ukraine and East Europe для обладнання для захисту енергетичних об’єктів;

40 млн данських крон — через партнерів які, зможуть якнайшвидше надати екстрену допомогу.

Крім того, Данія вже передала для потреб українського енергосектору вживане обладнання з електростанції Аснес у Калундборзі, яке критично необхідне українським енергетикам для проведення відновлювальних робіт на пошкоджених російськими атаками об’єктах.

Хто ще надає допомогу?

Загалом 17 країн та ЄС надали Україні підтримку для стабілізації роботи енергетичного сектору. Зокрема 16 січня Велика Британія оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку та відновлення енергетичної інфраструктури України на тлі посилених російських атак.

20 січня Нідерланди також прийняли рішення про надання додаткових 23 мільйонів євро на енергетичну допомогу Україні. Виділені кошти підуть на терміновий ремонт електростанцій та постачання енергетичного обладнання від нідерландських компаній. Таким чином, загальний внесок Нідерландів в енергетику нашої країни за 2026 рік сягає 133 мільйонів євро.

Державний секретар країни Де Вріс зазначив: "Нідерланди продовжують невпинно підтримувати Україну. Наприклад, ми допомагаємо із закупівлею газу та проведенням термінових ремонтних робіт. З початку війни ми також доставили понад 250 вантажівок енергетичних товарів від голландських компаній. І ми продовжуватимемо це робити".

Крім того, вчора в Україну надійшла партія гуманітарної допомоги від уряду Італії – 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт.

Азербайджан теж відгукнувся на проблеми України в енергетичній сфері і надіслав чергову партію критично важливого гуманітарного вантажу для підтримки енергосистеми. Загальна вартість переданого обладнання становить близько 1 мільйона доларів.