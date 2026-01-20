Трансформатори та генератори: Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу на $1 млн

Республіка Азербайджан надіслала в Україну чергову партію критично важливого гуманітарного вантажу для підтримки енергосистеми. Загальна вартість переданого обладнання становить близько 1 мільйона доларів.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Перший віцепрем’єр-міністр-Міністр енергетики України Денис Шмигаль висловив вдячність президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та міністру енергетики Парвізу Шахбазову за підтримку та солідарність.

Що увійшло до пакету допомоги?

Нова партія устаткування сформована відповідно до нагальних потреб українських енергетиків. До складу вантажу увійшли:

5 потужних трансформаторів;

11 генераторів різної потужності;

різної потужності; 12 низьковольтних панелей;

Велика партія кабельної продукції.

Зазначається, що це обладнання є незамінним для оперативного ремонту мереж та підстанцій, які регулярно зазнають пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

В міністерстві додали, що Азербайджан надає допомогу енергетичному сектору України від початку повномасштабного вторгнення росії. З березня 2022 року Україна отримала 143 гуманітарні вантажі з критично необхідним обладнанням загальною вагою понад 2 200 тонн.

Допомога від Азербайджану

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Азербайджан регулярно надає Україні гуманітарну допомогу. Так у грудні 2022 року Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу із 45 силових трансформаторів та 50 генераторів. Енергообладнання надала компанія Azerenergy.

На початку червня 2023 року Азербайджан надав гуманітарну допомогу Україні для подолання наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Також 18 липня 2023 року Азербайджан виділив майже 8 млн доларів на підтримку енергетики України. Гроші спрямували на закупівлю і передачу електрообладнання.

У жовтні 2023 року Азербайджан надіслав в Україну електрообладнання для пошкодженої від російських обстрілів енергетичної системи.

А у лютому 2025 року Азербайджан виділив Україні 1 млн доларів гуманітарної допомоги.

11 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення ще двох мільйонів доларів США на закупівлю електричного обладнання для України.