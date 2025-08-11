Після атаки на компресорну станцію ОГТСУ та нафтобазу Socar на Одещині Азербайджан виділяє Україні $2 млн на гумдопомогу

Азербайджан виділить два мільйони доларів з резервного фонду президента Ільхама Алієва на закупівлю та передачу Україні гуманітарної допомоги — електротехнічного обладнання.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в розпорядженні президента Азербайджану Ільхама Алієва.

В документі наголошується, що гроші отримає Міністерство енергетики Азербайджану, яке забезпечить закупівлю та відправку обладнання.

Фінансування здійснить Міністерство фінансів, а координацію виконання розпорядження — уряд країни.

"Відносини між Азербайджанською Республікою та Україною розвиваються на основі дружби та партнерства, що базуються на відповідних двосторонніх документах, зокрема "Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Азербайджанською Республікою та Україною" від 16 березня 2000 року, "Декларація про дружбу та стратегічне партнерство між Азербайджанською Республікою та Україною" від 22 травня 2008 року та "Спільна декларація Президента Азербайджанської Республіки та Президента України" від 14 січня 2022 року", - йдеться в розпорядженні.

Протягом останніх років уряд Азербайджану кілька разів надсилав гуманітарну допомогу українському народу через війну в Україні.

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня Росія здійснила атакувала компресорну станцію Оператора газотранспортної системи України, розташовану в Одеській області неподалік кордону з Румунією. Вона забезпечувала транспортування газу в межах диверсифікованого маршруту постачання, яким уже надходив американський LNG та тестові обсяги газу з Азербайджану.

Через два дні російські дрони-камікадзе типу Shahed атакували нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Президент Ільхам Алієв засудив завдані країною-агресором Росією повітряні удари по об'єктах Азербайджану, що знаходяться на території України.