После атаки на компрессорную станцию ОГТСУ и нефтебазу Socar в Одесской области Азербайджан выделяет Украине $2 млн на гумдопомощь

флаги
Азербайджан выделит $2 млн Украине

Азербайджан выделит 2 миллиона долларов из резервного фонда президента Ильхама Алиева на закупку и передачу Украине гуманитарной помощи – электротехнического оборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В документе отмечается, что деньги получит Министерство энергетики Азербайджана, которое обеспечит закупку и отправку оборудования.

Финансирование осуществит Министерство финансов, а координацию выполнения распоряжения правительство страны.

"Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на основе дружбы и партнерства, основанные на соответствующих двусторонних документах, в частности "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной" от 16 марта 2000 года, "Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между 2 и 2 "Общая декларация Президента Азербайджанской Республики и Президента Украины" от 14 января 2022 года", - говорится в распоряжении.

В последние годы правительство Азербайджана несколько раз направляло гуманитарную помощь украинскому народу из-за войны в Украине.

Напомним, в ночь на 6 августа Россия совершила атакующую компрессорную станцию Оператора газотранспортной системы Украины, расположенную в Одесской области недалеко от границы с Румынией. Она обеспечивала транспортировку газа в пределах диверсифицированного маршрута поставки, по которому уже поступал американский LNG и тестовые объемы газа из Азербайджана .

Через два дня российские дроны-камикадзе типа Shahed атаковали нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. Президент Ильхам Алиев осудил нанесенные страной-агрессором Россией воздушные удары по находящимся на территории Украины объектам Азербайджана.

Автор:
Татьяна Бессараб