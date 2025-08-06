В Минэнерго рассказали детали обстрела газотранспортной системы в Одесской области

Россия в ночь на 6 августа 2025 года совершила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора газотранспортной системы Украины, расположенную в Одесской области недалеко от украинско-румынской границы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Этот объект газовой инфраструктуры является ключевым элементом маршрута, объединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими подземными газохранилищами через Трансбалканский газопровод.

По данным профильного министерства, компрессорная станция обеспечивала транспортировку природного газа в пределах диверсифицированного маршрута поставки, по которому уже поступал американский LNG и тестовые объемы газа из Азербайджана. Именно это направление имело стратегическое значение для энергетической независимости Украины и Европы в контексте планов полного отказа от российского газа до 2027 года.

Во время атаки российские силы применили десятки ударных беспилотников, нанеся ущерб объекту гражданской энергетической инфраструктуры. На месте работают аварийные службы и специалисты, фиксирующие последствия удара.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что эта атака является сигналом для всей Европы. По ее словам, Россия пытается уничтожить альтернативные маршруты поставок газа, используя террористические методы против энергетической безопасности континента.

"Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставки газа. Если россиянам будет позволено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовых маршрутах" – заявила Гринчук.

Напомним, в результате ночной атаки 6 августа в селе Новосельское Одесской области российские войска попали по газовой инфраструктуре, в результате чего сотни семей остались без газоснабжения. Также вражескую атаку подвергли Днепропетровская, Запорожская, Харьковская и Донецкая области.