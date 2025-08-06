Росія атакувала компресорну станцію біля кордону з Румунією, через яку транспортувався LNG в Україну

Росія в ніч на 6 серпня 2025 року здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора газотранспортної системи України, розташовану в Одеській області неподалік українсько-румунського кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Цей об’єкт газової інфраструктури є ключовим елементом маршруту, що поєднує грецькі LNG-термінали з українськими підземними газосховищами через Трансбалканський газопровід.

За даними профільного міністерства, компресорна станція забезпечувала транспортування природного газу в межах диверсифікованого маршруту постачання, яким уже надходив американський LNG та тестові обсяги газу з Азербайджану. Саме цей напрям мав стратегічне значення для енергетичної незалежності України та Європи в контексті планів повної відмови від російського газу до 2027 року.

Під час атаки російські сили застосували десятки ударних безпілотників, завдавши шкоди об’єкту цивільної енергетичної інфраструктури. На місці працюють аварійні служби та спеціалісти, які фіксують наслідки удару.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що ця атака є сигналом для всієї Європи. За її словами, Росія намагається знищити альтернативні маршрути постачання газу, використовуючи терористичні методи проти енергетичної безпеки континенту.

"Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що Москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу. Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці", – заявила Гринчук.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у ніч на 6 серпня в селі Новосільське Одеської області російські війська влучили у газову інфраструктуру, внаслідок чого сотні родин залишилися без газопостачання. Також ворожої атаки зазнали Дніпропетровська, Запорізька, Харківська і Донецька області.

Поки не зрозуміло, чи це та сама станція, про атаку на яку говорив Зеленський.