Трансформаторы и генераторы: Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь на $1 млн

Республика Азербайджан направила в Украину очередную партию критически важного гуманитарного груза для поддержки энергосистемы. Общая стоимость переданного оборудования составляет около 1 миллиона долларов.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Первый вице-премьер-министр-министр энергетики Украины Денис Шмигаль выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и министру энергетики Парвизу Шахбазову за поддержку и солидарность.

Что вошло в пакет помощи?

Новая партия оборудования сформирована в соответствии с насущными потребностями украинских энергетиков. В состав груза вошли:

5 мощных трансформаторов;

11 генераторов разной мощности;

разной мощности; 12 низковольтных панелей;

Большая партия кабельной продукции .

Отмечается, что это оборудование незаменимо для оперативного ремонта сетей и подстанций, регулярно терпящих повреждения в результате российских обстрелов.

В министерстве добавили, что Азербайджан оказывает помощь энергетическому сектору Украины с начала полномасштабного вторжения России. С марта 2022 года Украина получила 143 гуманитарных груза с критически необходимым оборудованием общим весом более 2 200 тонн.

Помощь от Азербайджана

С начала полномасштабного вторжения России Азербайджан регулярно оказывает Украине гуманитарную помощь. Так, в декабре 2022 года Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Энергооборудование предоставила компания Azerenergy.

В начале июня 2023 г. Азербайджан оказал гуманитарную помощь Украине для преодоления последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Также 18 июля 2023 Азербайджан выделил почти 8 млн долларов в поддержку энергетики Украины. Деньги направили на закупку и передачу электрооборудования.

В октябре 2023 года Азербайджан направил в Украину электрооборудование для поврежденной от российских обстрелов энергетической системы.

А в феврале 2025 года Азербайджан выделил Украине 1 млн. долларов гуманитарной помощи.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении еще двух миллионов долларов США на закупку электрического оборудования для Украины .