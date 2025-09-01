Кабели и генераторы: Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарного груза

Украина получила от Азербайджана очередную партию гуманитарной помощи по восстановлению энергетической инфраструктуры. Груз содержит более 50 наименований кабельной продукции высокого и низкого напряжения, генераторы разной мощности, а также трансформаторное оборудование.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, помощь была предоставлена в рамках Соглашения о дарении энергооборудования для восстановления инфраструктуры, она организована на основании обращений украинской стороны, ее общая стоимость составляет 2 миллиона долларов.

Фото: Минэнерго

С начала полномасштабного вторжения РФ это уже четвертое соглашение о предоставлении Азербайджаном гуманитарной помощи энергетическому сектору Украины.

"В общей сложности за время полномасштабного вторжения Азербайджан передал Украине 125 гуманитарных грузов общим весом 2 110 тонн на сумму свыше 11,5 миллиона долларов США. Помощь включала генераторы, силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, кабельную продукцию и другое критически важное оборудование", - подчеркнула Гринчук.

Фото: Минэнерго

В Украине груз встретили заместитель министра энергетики по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Роман Андарак и первый секретарь посольства Азербайджанской Республики в Украине Фарид Бабаев.

Фото: Минэнерго

Помощь от Азербайджана

С начала полномасштабного вторжения России Азербайджан регулярно оказывает Украине гуманитарную помощь. Так, в декабре 2022 года Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Энергооборудование предоставила компания Azerenergy.

В начале июня 2023 г. Азербайджан оказал гуманитарную помощь Украине для преодоления последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Также 18 июля 2023 Азербайджан выделил почти 8 млн долларов в поддержку энергетики Украины. Деньги направили на закупку и передачу электрооборудования.

В октябре 2023 года Азербайджан направил в Украину электрооборудование для поврежденной от российских обстрелов энергетической системы.

А в феврале 2025 года Азербайджан выделил Украине 1 млн. долларов гуманитарной помощи.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении еще двух миллионов долларов США на закупку электрического оборудования для Украины .