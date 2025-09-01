Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

+0,06

EUR

48,20

+0,06

Наличный курс:

USD

41,35

41,30

EUR

48,46

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабели и генераторы: Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарного груза

Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь
Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь. Фото: Минэнерго

Украина получила от Азербайджана очередную партию гуманитарной помощи по восстановлению энергетической инфраструктуры. Груз содержит более 50 наименований кабельной продукции высокого и низкого напряжения, генераторы разной мощности, а также трансформаторное оборудование.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По словам министра энергетики Украины Светланы Гринчук, помощь была предоставлена в рамках Соглашения о дарении энергооборудования для восстановления инфраструктуры, она организована на основании обращений украинской стороны, ее общая стоимость составляет 2 миллиона долларов.

Фото 2 — Кабели и генераторы: Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарного груза
Фото: Минэнерго

С начала полномасштабного вторжения РФ это уже четвертое соглашение о предоставлении Азербайджаном гуманитарной помощи энергетическому сектору Украины.

"В общей сложности за время полномасштабного вторжения Азербайджан передал Украине 125 гуманитарных грузов общим весом 2 110 тонн на сумму свыше 11,5 миллиона долларов США. Помощь включала генераторы, силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, кабельную продукцию и другое критически важное оборудование", - подчеркнула Гринчук.

Фото 3 — Кабели и генераторы: Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарного груза
Фото: Минэнерго

В Украине груз встретили заместитель министра энергетики по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Роман Андарак и первый секретарь посольства Азербайджанской Республики в Украине Фарид Бабаев.

Фото 4 — Кабели и генераторы: Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарного груза
Фото: Минэнерго

Помощь от Азербайджана

С начала полномасштабного вторжения России Азербайджан регулярно оказывает Украине гуманитарную помощь. Так, в декабре 2022 года Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Энергооборудование предоставила компания Azerenergy.

В начале июня 2023 г. Азербайджан оказал гуманитарную помощь Украине для преодоления последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Также 18 июля 2023 Азербайджан выделил почти 8 млн долларов в поддержку энергетики Украины. Деньги направили на закупку и передачу электрооборудования.

В октябре 2023 года Азербайджан направил в Украину электрооборудование для поврежденной от российских обстрелов энергетической системы.

А в феврале 2025 года Азербайджан выделил Украине 1 млн. долларов гуманитарной помощи.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении еще двух миллионов долларов США на   закупку электрического оборудования для Украины .

Автор:
Татьяна Бессараб