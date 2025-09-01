Запланована подія 2

Новини
Кабелі та генератори: Азербайджан відправив в Україну чергову партію гуманітарного вантажу

Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу. Фото: Міненерго

Україна отримала від Азербайджану чергову партію гуманітарної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Вантаж містить понад 50 найменувань кабельної продукції високої та низької напруги, генератори різної потужності, а також трансформаторне обладнання. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

За словами міністерки енергетики України Світлани Гринчук, допомога була надана в межах Угоди про дарування енергообладнання для відновлення інфраструктури, вона організована на підставі звернень української сторони, її загальна вартість становить 2 мільйони доларів.

Фото 2 — Кабелі та генератори: Азербайджан відправив в Україну чергову партію гуманітарного вантажу
Фото: Міненерго

Від початку повномасштабного вторгнення РФ це вже четверта угода про надання Азербайджаном гуманітарної допомоги енергетичному сектору України.

“Загалом за час повномасштабного вторгнення Азербайджан передав Україні 125 гуманітарних вантажів загальною вагою 2 110 тонн на суму понад 11,5 мільйонів доларів США. Допомога включала генератори, силові трансформатори, трансформаторні підстанції, кабельну продукцію та інше критично важливе обладнання”, - наголосила міністерка енергетики.

Фото 3 — Кабелі та генератори: Азербайджан відправив в Україну чергову партію гуманітарного вантажу
Фото: Міненерго

В Україні вантаж зустріли заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андарак та перший секретар посольства Азербайджанської Республіки в Україні Фарід Бабаєв.

Фото 4 — Кабелі та генератори: Азербайджан відправив в Україну чергову партію гуманітарного вантажу
Фото: Міненерго

Допомога від Азербайджану

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Азербайджан регулярно надає Україні гуманітарну допомогу. Так у грудні 2022 року Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу із 45 силових трансформаторів та 50 генераторів. Енергообладнання надала компанія Azerenergy.

На початку червня 2023 року Азербайджан надав гуманітарну допомогу Україні для подолання наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Також 18 липня 2023 року Азербайджан виділив майже 8 млн доларів на підтримку енергетики України. Гроші спрямували на закупівлю і передачу електрообладнання.

У жовтні 2023 року Азербайджан надіслав в Україну електрообладнання для пошкодженої від російських обстрілів енергетичної системи.

А у лютому 2025 року Азербайджан виділив Україні 1 млн доларів гуманітарної допомоги.

11 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення ще двох мільйонів доларів США на закупівлю електричного обладнання для України

Автор:
Тетяна Бесараб