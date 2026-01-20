Запланована подія 2

Україна отримала від Італії котельне обладнання майже на 53 МВт

В Україну надійшла партія гуманітарної допомоги від уряду Італії – 39 одиниць промислового котельного обладнання загальною потужністю майже 53 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Котли для опалення в Україні

Партія включає модульні та водогрійні котли, а також пальники, комплектуючі, фільтри й допоміжні системи.

Поставка є результатом домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Загальна вага переданого обладнання перевищує 109 тонн, а орієнтовна вартість гуманітарної допомоги становить 835,5 тис. євро. Найближчими днями очікується надходження наступних партій. Передусім обладнання спрямують до прифронтових областей.

Ця допомога є частиною масштабнішої програми підтримки України. Загалом Італія погодила передачу 78 одиниць теплотехнічного обладнання із сумарною потужністю 116 МВт. Котли використовуватимуть як основні або резервні джерела тепла для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об’єктів критичної інфраструктури, а також у міських котельнях і системах теплокомуненерго.

Завдяки такому обладнанню громади зможуть посилити теплопостачання, оперативно реагувати на аварійні ситуації після обстрілів і зменшити вразливість у зимовий період.

"Системні російські обстріли знову і знову б’ють по енергетиці та теплопостачанню. Разом із партнерами ми посилюємо стійкість громад і доводимо: цей виклик ми пройдемо", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, через російський удар у Києві фіксувалися перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою працює зі змінами.

Автор:
Ольга Опенько