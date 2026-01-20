Украина получила от Италии котельное оборудование почти на 53 МВт

В Украину поступила партия гуманитарной помощи от правительства Италии – 39 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью около 53 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Котлы для отопления в Украине

Партия включает в себя модульные и водогрейные котлы, а также горелки, комплектующие, фильтры и вспомогательные системы.

Поставка является результатом договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Общий вес переданного оборудования превышает 109 тонн, а ориентировочная стоимость гуманитарной помощи составляет 835,5 тыс. евро. В ближайшие дни ожидается поступление следующих партий. Прежде всего, оборудование направят в прифронтовые области.

Эта помощь является частью более масштабной программы поддержки Украины. Италия согласовала передачу 78 единиц теплотехнического оборудования с суммарной мощностью 116 МВт. Котлы будут использоваться в качестве основных или резервных источников тепла для больниц, школ, административных зданий, объектов критической инфраструктуры, а также в городских котельных и системах теплокоммунэнерго.

Благодаря такому оборудованию общины смогут усилить теплоснабжение, оперативно реагировать на аварийные ситуации после обстрелов и снизить уязвимость в зимний период.

"Системные российские обстрелы снова и снова отражаются на энергетике и теплоснабжении. Вместе с партнерами мы усиливаем устойчивость общин и доказываем: этот вызов мы пройдем", - подытожил Кулеба.

Напомним, из-за российского удара в Киеве фиксировались перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством работает с изменениями.