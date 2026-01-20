Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получила от Италии котельное оборудование почти на 53 МВт

котельная
Украина получила новое оборудование для теплоснабжения от Италии / Freepik

В Украину поступила партия гуманитарной помощи от правительства Италии – 39 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью около 53 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Котлы для отопления в Украине

Партия включает в себя модульные и водогрейные котлы, а также горелки, комплектующие, фильтры и вспомогательные системы.

Поставка является результатом договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Общий вес переданного оборудования превышает 109 тонн, а ориентировочная стоимость гуманитарной помощи составляет 835,5 тыс. евро. В ближайшие дни ожидается поступление следующих партий. Прежде всего, оборудование направят в прифронтовые области.

Эта помощь является частью более масштабной программы поддержки Украины. Италия согласовала передачу 78 единиц теплотехнического оборудования с суммарной мощностью 116 МВт. Котлы будут использоваться в качестве основных или резервных источников тепла для больниц, школ, административных зданий, объектов критической инфраструктуры, а также в городских котельных и системах теплокоммунэнерго.

Благодаря такому оборудованию общины смогут усилить теплоснабжение, оперативно реагировать на аварийные ситуации после обстрелов и снизить уязвимость в зимний период.

"Системные российские обстрелы снова и снова отражаются на энергетике и теплоснабжении. Вместе с партнерами мы усиливаем устойчивость общин и доказываем: этот вызов мы пройдем", - подытожил Кулеба.

Напомним, из-за российского удара в Киеве фиксировались перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством работает с изменениями.

Автор:
Ольга Опенько