Обучение женщин и ветеранов: украинские заведения агрообразования получили современную технику от JICA

Украинские аграрные учебные заведения и учебные центры АПК начали получать современную агротехнику (тракторы, плуги, сеялки, культиваторы и дисковые бороны) в рамках международного проекта. Первые 15 единиц будут использованы для практичных модулей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Эта инициатива, реализуемая в партнерстве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), называется "Содействие развитию малого садоводства: повышение инклюзивности женщин-фермеров".

Проект JICA предусматривает три учебных цикла, направленных на повышение квалификации и предоставление практических знаний женщинам-фермерам, ветеранам, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и начинающим-аграриям, обрабатывающим угодья площадью до 120 гектаров.

Учеба проходит в ключевых регионах: Волынский, Черновицкий, Ровенский, Черкасский и Одесский учебные центры, а также аграрные колледжи МОН.

Если на первом этапе (сентябрь 2025 года) более 100 участников получали теоретические знания, то благодаря переданной технике JICA второй цикл позволит полностью отработать полный цикл работ — от подготовки почвы до точного высева. После завершения курса участники овладеют работой с GPS-навигацией, автоматическим управлением и всеми технологиями точного земледелия. Это не только повысит их производительность, но и поспособствует их самостоятельности и уверенности в современном агросекторе Украины.

Справочно

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) – правительственная организация Японии, созданная в 1974 г. для реализации программ официальной помощи развитию. Офис JICA в Украине работает с 2004 года и обеспечивает техническую поддержку в ключевых секторах – сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, водоснабжении и санитарии. Агентство также способствует внедрению инфраструктурных проектов, в частности, строительству дорог, мостов, энергетических и гидротехнических сооружений, и поддерживает инициативы в сфере развития общин и охраны окружающей среды.

Напомним, в апреле шесть профессионально-технических учебных заведений в Украине получили современное сельскохозяйственное оборудование благодаря поддержке Японского агентства по международному сотрудничеству JICA (Japan International Cooperation Agency).