Навчання жінок та ветеранів: українські заклади агроосвіти отримали сучасну техніку від JICA

Українські аграрні заклади освіти та навчальні центри АПК почали отримувати сучасну агротехніку (трактори, плуги, сівалки, культиватори та дискові борони) в рамках міжнародного проєкту. Перші 15 одиниць будуть використані для практичних модулів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Ця ініціатива, що реалізується у партнерстві з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), має назву "Сприяння розвитку малого садівництва: підвищення інклюзивності жінок-фермерів".

Проєкт JICA передбачає три навчальні цикли, які мають на меті підвищити кваліфікацію та надати практичні знання жінкам-фермерам, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та початківцям-аграріям, які обробляють угіддя площею до 120 гектарів.

Навчання проходить у ключових регіонах: Волинський, Чернівецький, Рівненський, Черкаський та Одеський навчальні центри, а також аграрні коледжі МОН.

Якщо на першому етапі (вересень 2025 року) понад 100 учасників здобували теоретичні знання, то завдяки переданій техніці від JICA другий цикл дозволить повністю відпрацювати повний цикл робіт — від підготовки ґрунту до точного висіву. Після завершення курсу учасники опанують роботу з GPS-навігацією, автоматичним керуванням та усіма технологіями точного землеробства. Це не лише підвищить їхню продуктивність, але й сприятиме їхній самостійності та впевненості у сучасному агросекторі України.

Довідково

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) – урядова організація Японії, створена у 1974 році для реалізації програм офіційної допомоги розвитку. Офіс JICA в Україні працює з 2004 року та забезпечує технічну підтримку в ключових секторах – сільському господарстві, освіті, охороні здоров’я, водопостачанні та санітарії. Агентство також сприяє впровадженню інфраструктурних проєктів, зокрема будівництву доріг, мостів, енергетичних і гідротехнічних споруд, та підтримує ініціативи у сфері розвитку громад і охорони довкілля.

Нагадаємо, у квітні шість професійно-технічних закладів освіти в Україні отримали сучасне сільськогосподарське обладнання завдяки підтримці Японського агентства з міжнародної співпраці JICA (Japan International Cooperation Agency).