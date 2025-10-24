Україна та Японія розширюють економічне та інвестиційне співробітництво

Японський банк міжнародного співробітництва готовий інвестувати у відновлення енергетики, промисловості та агросектору України, включно зі створенням спеціальної кредитної лінії під розширене страхування ризиків та фінансуванням постачання обладнання й спільних інфраструктурних проєктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Йдеться про фінансування енергетичних проєктів із залученням японського обладнання — систем накопичення енергії, газових турбін, силової електроніки — а також про передачу технологій для можливого локального виробництва в Україні.

Окремим напрямом співпраці стане залучення японського приватного капіталу до українських інвестиційних проєктів. JBIC розглядає надання цільової технічної допомоги для реформ у сфері приватизації та державно-приватного партнерства, що дозволить активніше залучати японських інвесторів.

У аграрному секторі Україна та JBIC планують спільне фінансування будівництва логістичних та переробних центрів, а також сучасних холодильних сховищ для агропродукції. Відбір проєктів відбуватиметься спільно з агенцією UkraineInvest, яка виступатиме координатором для бізнесу.

Також сторони обговорили розробку фінансових механізмів для гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель, а у сфері видобутку — інвестиції у критичні мінерали, зокрема титан та літій, у партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC).

"Україна зацікавлена у довгостроковій співпраці з Японією – від енергетики до агросектору. JBIC – серед ключових наших партнерів, здатний підтримати відновлення української економіки через технології, фінанси та інвестиції", – наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

У JBIC підтвердили готовність підтримувати великі інвестиційні проєкти в Україні, особливо у сферах зеленої енергетики, промисловості та логістики.

Додамо, що влітку Японія передала Україні нове обладнання для відновлення залізничних шляхів. Техніку отримало ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту".