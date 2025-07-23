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Україна отримала від Японії нове обладнання для відновлення залізничної інфраструктури

церемонія передачі обладнання
Участь у заході взяла заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк/Мінрозвитку

22 липня Японія в рамках допомоги від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) передала Україні нове обладнання для відновлення залізничних шляхів. Техніку отримало ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що підприємство отримало сучасне обладнання для ремонту та модернізації залізничної інфраструктури, зокрема гідравлічні домкрати, трамбувальні машини, генератори, рейкові вирівнювачі та кран-балки.

Це обладнання дозволить підвищити ефективність робіт із відновлення колій, а також забезпечити безперебійну роботу на майже 1 000 км внутрішньої залізничної інфраструктури.

Заступниця міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк підкреслила важливість підтримки Японії, зокрема в межах реалізації проєкту екстреного відновлення та реконструкції.

Вона зазначила, що з 2023 року Україна отримала понад 700 мільйонів доларів допомоги від Японії, що стало критично важливим для відновлення інфраструктури.

Старший віцепрезидент JICA Кенічі Кавамура від імені Японії підтвердив, що уряд країни залишається відданим справі відновлення України.

У заході також були присутні представники головного офісу JICA, представництва JICA в Україні та керівництво ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ".

Раніше Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Автор:
Тетяна Бесараб