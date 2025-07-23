Украина получила от Японии новое оборудование для восстановления железнодорожной инфраструктуры

22 июля Япония в рамках помощи Японского агентства международного сотрудничества (JICA) передала Украине новое оборудование для восстановления железнодорожных путей. Технику получило ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что предприятие получило современное оборудование для ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры, в частности, гидравлические домкраты, трамбировочные машины, генераторы, рельсовые выравниватели и кран-балки.

Это оборудование позволит повысить эффективность работ по восстановлению путей, а также обеспечить бесперебойную работу почти на 1 000 км внутренней железнодорожной инфраструктуры.

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Марина Денисюк подчеркнула важность поддержки Японии, в частности, в рамках реализации проекта экстренного восстановления и реконструкции.

Она отметила, что с 2023 года Украина получила более 700 миллионов долларов помощи Японии, что стало критически важным для восстановления инфраструктуры.

Старший вице-президент JICA Кеничи Кавамура от имени Японии подтвердил, что правительство страны остается преданным делу обновления Украины.

В мероприятии также присутствовали представители головного офиса JICA, представительства JICA в Украине и руководство ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ".

Ранее Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).