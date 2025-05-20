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"Укрэнерго" получило важное оборудование от Японии и Швеции при поддержке ООН

Япония, Швеция, ООН
Япония и Швеция помогли мощными автотрансформаторами/Укрэнерго

Япония и Швеция профинансировали покупку трех автотрансформаторов для НЭК "Укрэнерго", что стало возможным при содействии Программы развития ООН в Украине.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Это оборудование поможет поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины.

"Это оборудование поможет обеспечить бесперебойное электроснабжение для миллионов потребителей, в частности, домохозяйств, детских садов, школ, больниц и другой критической инфраструктуры", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко

Фото 2 — "Укрэнерго" получило важное оборудование от Японии и Швеции при поддержке ООН

Автотрансформаторы изменяют класс напряжения при передаче электроэнергии от электростанций в распределительные сети. Их изготовление занимает от нескольких месяцев до года.

А поскольку предприятий, производящих автотрансформаторы, в мире немного, а именно оборудование является уникальным и специфическим, то это оборудование – дорогое и дефицитное.

"Автотрансформаторы являются критически важным оборудованием в работе системы передачи электроэнергии. За более трех лет полномасштабной войны — Россия совершила более 45 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате которых было потеряно много оборудования, в частности — и автотрансформаторы. Мы искренне благодарны правительствам Японии и Швеции, а также. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт.

Фото 3 — "Укрэнерго" получило важное оборудование от Японии и Швеции при поддержке ООН

Помощь "Укрэнерго" от ПРООН

Программа развития ООН, Япония и Швеция уже неоднократно оказывали поддержку украинской энергетике в целом и НЭК "Укрэнерго" в частности. Так, с начала полномасштабного вторжения от ПРООН компания получила помощи оборудованием более чем на 20 миллионов долларов.

Правительство Швеции является одним из основных доноров Фонда поддержки энергетики Украины, внеся в него около 140 миллионов евро. А в качестве гуманитарной помощи от шведской стороны непосредственно "Укрэнерго" получало выключатели, трансформаторы тока и другое высоковольтное оборудование.

В рамках грантовой помощи от Японии, предоставленной через Агентство по международному сотрудничеству (JICA), для возобновления энергосистемы – НЭК "Укрэнерго" получила оборудование на сумму около 68 миллионов долларов США.

Напомним, что в течение 14–18 апреля 2025 года предприятия энергетического сектора Украины получили 11 грузов гуманитарной помощи общим весом 271,7 т. Среди доноров – партнеры из Литвы, Польши и Бельгии.

Автор:
Татьяна Бессараб