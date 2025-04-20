Украина получила дополнительное энергооборудование из Литвы, Польши и Бельгии

В течение 14-18 апреля 2025 предприятия энергетического сектора Украины получили 11 грузов гуманитарной помощи общим весом 271,7 тонны. Среди доноров – партнеры из Литвы, Польши и Бельгии.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В состав помощи вошли трансформаторы, генераторы, специализированная техника и электротехническое оборудование.

Полученное оборудование было распределено между энергетическими предприятиями для обеспечения бесперебойной работы, особенно в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Отмечается, в марте 2022 года гуманитарная поддержка от Литвы уже составила 245 грузов общим весом около 3 831 тонны. Польша передала 135 грузов весом около 2120 тонн, а Бельгия – 12 грузов весом более 158 тонн.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в страну поступил 1761 груз гуманитарной помощи для энергетики из 38 государств мира. Общий вес полученного оборудования превышает 22,6 тысяч тонн.

Добавим, что в начале апреля Украина получила около 15 тонн оборудования для энергетической отрасли от доноров из Азербайджана, Германии, Нидерландов и Швейцарии.