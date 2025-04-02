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Энергетики Сумщины получили дополнительные 15 тонн оборудования
Энергетики Сумской области получили около 15 тонн оборудования гуманитарной помощи от доноров из Азербайджана, Германии, Нидерландов и Швейцарии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"Энергетическая инфраструктура приграничных областей несет наибольшие потери от российских атак. Энергетики круглосуточно работают над устранением повреждений и возвращением света в дома украинцев, используя, в частности, оборудование, предоставленное или закупленное при поддержке наших международных партнеров", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
По данным ведомства, всего с начала полномасштабного вторжения Сумщина получила около 595 тонн гуманитарной помощи, а также оборудование и материалы, поступившие компаниям за средства Фонда поддержки энергетики Украины на сумму более 12 млн евро. Полученное оборудование включает в себя трансформаторы, генераторы, автомобили и спецтехнику, оборудование и материалы, необходимые для проведения ремонтных и восстановительных работ.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития планирует в этом году инвестировать 1 млрд евро (1,1 млрд долларов США) в энергетический сектор Украины, объекты которого были разрушены в результате российских атак.