Поддержка энергетики: Швейцария и Нидерланды передали Украине электростанции резервного питания

Украина получила девять электростанций резервного питания Швейцарии и Нидерландов. Эта помощь мощностью от 600 до 1500 кВт на каждую станцию была организована при содействии Министерства энергетики.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Указывается, что оборудование предназначено для поддержки работы газовой инфраструктуры.

"Мы благодарим наших партнеров за предоставленное оборудование, которое поможет обеспечить питание мощностей газовой инфраструктуры в чрезвычайных ситуациях, что сейчас важно, когда Россия беспощадно обстреливает соответствующие объекты", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В ведомстве добавили, что с начала полномасштабного российского вторжения при координации Минэнерго в Украину поступило 1706 грузов гуманитарной помощи общим весом более 22 тысяч тонн энергетического оборудования из 38 стран.

Оборудование направлено на нужды газовой инфраструктуры. Фото: Минэнерго

Напомним, Швеция профинансировала и изготовила две большие газовые турбины для генерации электроэнергии, которые вскоре отправят в Украину. Каждая турбина способна генерировать ток для 185 тысяч. людей, а суммарная мощность способна обеспечить током 370 тысяч человек.