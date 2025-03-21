Підтримка енергетики: Швейцарія та Нідерланди передали Україні електростанції резервного живлення

Україна отримала дев’ять електростанцій резервного живлення від Швейцарії та Нідерландів. Ця допомога, потужністю від 600 до 1500 кВт на кожну станцію, була організована за сприяння Міністерства енергетики.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерство енергетики.

Зазначається, що обладнання призначене для підтримки роботи газової інфраструктури.

"Ми дякуємо нашим партнерам за надане обладнання, яке допоможе забезпечити живлення потужностей газової інфраструктури в надзвичайних ситуаціях, що наразі важливо, коли Росія нещадно обстрілює відповідні об’єкти", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У відомстві додали, що з початку повномасштабного російського вторгнення за координації Міненерго в Україну надійшло 1706 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 22 тисячі тонн енергетичного обладнання з 38 країн.

Обладнання спрямовано для потреб газової інфраструктури. Фото: Міненерго

Нагадаємо, Швеція профінансувала та виготовила дві великі газові турбіни для генерації електроенергії, які незабаром відправлять в Україну. Кожна турбіна здатна генерувати струм для 185 тис. людей, а сумарна потужність здатна забезпечити струмом 370 тисяч людей.