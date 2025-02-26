Швеція виготовила для України дві газові турбіни, які забезпечать е/е майже 400 тисяч людей

Швеція профінансувала та виготовила дві великі газові турбіни для генерації електроенергії, які незабаром відправлять в Україну.

Про це йдеться в повідомленні посольства Швеції в Україні.

"Дві великі газові турбіни, зроблені в Швеції за шведські гроші, готуються їхати в Україну", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожна турбіна здатна генерувати струм для 185 тис. людей, а сумарна потужність здатна забезпечити струмом 370 тисяч людей.

"Ми робимо що можемо, щоби підтримати українські сім'ї", – підкреслив шведський міністр.

Додамо, за три роки повномасштабної війни Росія захопила 18 ГВт українських енергогенеруючих потужностей, включно із Запорізькою атомною електростанцією, теплоелектростанціями та гідроелектростанціями.

Проте, за 2024 рік в Україні завдяки заходам з ремонту й відбудови було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, а в 2025 році планується відновлення ще близько 3 ГВт.