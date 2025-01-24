Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,98

--0,06

EUR

43,67

--0,20

Готівковий курс:

USD

42,20

42,15

EUR

44,27

44,10

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За 2024 рік відновлено 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики - Шмигаль

денис шмигаль, енергетика, потужності, відновлення, ремонт
Денис Шмигаль. Фото: пресслужба уряду

За 2024 рік в Україні завдяки заходам з ремонту й відбудови було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, а в 2025 році планується відновлення ще близько 3 ГВт. Про це заявив під час засідання Кабінету міністрів 24 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, в 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова йде про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки.

Він вказав, що на 2025 рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлене завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації. При цьому, як зазначив Шмигаль, держава вкладається і у збільшення видобутку українського газу.

Прем’єр підкреслив, що уряд прийняв рішення, згідно з яким на час воєнного стану завезення енергетичного обладнання відбувається без ПДВ: мова йде про устаткування, необхідне для відновлення, ремонтів та створення нових об’єктів розподіленої генерації.

До переліку звільненого від ПДВ та ввізного мита входять: нафта і нафтопродукти, гідравлічні турбіни, насоси, двигуни, генератори, трансформатори, електрогенераторні установки, акумулятори, електричне обладнання.

Нагадаємо при цьому, що загальне зменшення потужностей генерації електроенергії в Україні внаслідок російських ракетно-дронових атак склало торік 9 ГВт. Натомість це було частково компенсовано значним збільшенням імпорту електроенергії з-за кордону: за 2024 рік він зріс у 5,5 раза порівняно з 2023-м.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов