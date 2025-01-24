За 2024 рік відновлено 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики - Шмигаль

За 2024 рік в Україні завдяки заходам з ремонту й відбудови було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики, а в 2025 році планується відновлення ще близько 3 ГВт. Про це заявив під час засідання Кабінету міністрів 24 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, в 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова йде про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки.

Він вказав, що на 2025 рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлене завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації. При цьому, як зазначив Шмигаль, держава вкладається і у збільшення видобутку українського газу.

Прем’єр підкреслив, що уряд прийняв рішення, згідно з яким на час воєнного стану завезення енергетичного обладнання відбувається без ПДВ: мова йде про устаткування, необхідне для відновлення, ремонтів та створення нових об’єктів розподіленої генерації.

До переліку звільненого від ПДВ та ввізного мита входять: нафта і нафтопродукти, гідравлічні турбіни, насоси, двигуни, генератори, трансформатори, електрогенераторні установки, акумулятори, електричне обладнання.

Нагадаємо при цьому, що загальне зменшення потужностей генерації електроенергії в Україні внаслідок російських ракетно-дронових атак склало торік 9 ГВт. Натомість це було частково компенсовано значним збільшенням імпорту електроенергії з-за кордону: за 2024 рік він зріс у 5,5 раза порівняно з 2023-м.