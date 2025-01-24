За 2024 год восстановлено 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики – Шмигаль

За 2024 год в Украине благодаря ремонтным мероприятиям было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики, а в 2025 году планируется восстановление еще около 3 ГВт. Об этом заявил в ходе заседания Кабинета министров 24 января премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства.

По словам Шмыгаля, в 2024 году было присоединено 233 генерационных установки установленной мощностью более 830 МВт. Преимущественно речь идет о газовой генерации, а именно газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установках.

Он указал, что на 2025 год перед Министерством энергетики и другими ответственными ведомствами поставлена задача ввести в работу еще около 900 МВт мощности объектов распределенной генерации. При этом, как отметил Шмыгаль, государство вкладывается и в увеличение добычи украинского газа.

Премьер напомнил, что правительство приняло решение, согласно которому во время военного положения ввоз энергетического оборудования происходит без НДС: речь идет об оборудовании, необходимом для восстановления, ремонтов и создания новых объектов распределенной генерации.

В список освобожденного от НДС и ввозной пошлины входят: нефть и нефтепродукты, гидравлические турбины, насосы, двигатели, генераторы, трансформаторы, электрогенераторные установки, аккумуляторы, электрическое оборудование.

Напомним при этом, что общее сокращение мощностей генерации электроэнергии в Украине в результате российских ракетно-дроновых атак составило в прошлом году 9 ГВт. Однако это было частично компенсировано значительным увеличением импорта электроэнергии из-за рубежа: за 2024 год он вырос в 5,5 раза по сравнению с 2023-м.