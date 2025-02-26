Швеция изготовила для Украины две газовые турбины, которые обеспечат светом почти 400 тысяч человек

Швеция профинансировала и изготовила две большие газовые турбины для генерации электроэнергии, которые вскоре отправят в Украину.

Об этом идет речь в сообщении посольства Швеции в Украине.

"Две крупные газовые турбины, сделанные в Швеции за шведские деньги, готовятся ехать в Украину", – говорится в сообщении.

Отмечается, что любая турбина способна генерировать ток для 185 тыс. людей, а суммарная мощность способна обеспечить током 370 тысяч человек.

"Мы делаем, что можем, чтобы поддержать украинские семьи", — подчеркнул шведский министр.

Добавим, за три года полномасштабной войны Россия захватила 18 ГВт украинскихэнергогенерирующих мощностей, включая Запорожскую атомную электростанцию, теплоэлектростанции и гидроэлектростанции.

Однако за 2024 год в Украине благодаря мерам по ремонту и восстановлению было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики, а в 2025 году планируется восстановление еще около 3 ГВт.