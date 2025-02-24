За три года Россия оккупировала 18 ГВт генерации Украины

За три года полномасштабной войны Россия захватила 18 ГВт украинских энергогенерирующих мощностей, включая Запорожскую атомную электростанцию, теплоэлектростанции и гидроэлектростанции.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Врагом оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшую в Европе атомную электростанцию — Запорожскую АЭС", — написал он.

Он подчеркнул, что ни одна энергосистема мира не имела подобных вызовов.

По словам Галущенко, за эти три года Россия нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов.

Он напомнил, что, несмотря на войну, продолжается интеграция в европейские энергорынки: приняты REMIT, развиваются интерконнекторы, сертифицирован оператор газовых хранилищ "Укртрансгаз", а в феврале 2025 года состоялись первые трубопроводные поставки биометана из Украины в ЕС.

Добавим, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что Украина и Молдова полностью интегрируют свои энергетические рынки. в европейскую систему до конца следующего года.