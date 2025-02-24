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За три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації України

За три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації України

За три роки повномасштабної війни Росія захопила 18 ГВт українських енергогенеруючих потужностей, включно із Запорізькою атомною електростанцією, теплоелектростанціями та гідроелектростанціями.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворогом окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС", – написав він.

Фото 2 — За три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації України

Він підкреслив, що жодна енергосистема світу не мала таких викликів.

За словами Галущенка, за ці три роки Росія завдала понад 30 масованих комплексних атак по обʼєктах української енергетичної інфраструктури, загальні збитки від яких складають мільярди доларів.

Фото 3 — За три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації України

Він нагадав, що попри війну, триває інтеграція до європейських енергоринків: ухвалено REMIT, розвиваються інтерконектори, сертифіковано оператора газових сховищ "Укртрансгаз", а в лютому 2025 року відбулося перше трубопровідне постачання біометану з України до ЄС.

Додамо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Україна та Молдова повністю інтегрують свої енергетичні ринки до європейської системи до кінця наступного року.

Автор:
Тетяна Гойденко