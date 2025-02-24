Енергоринок України буде інтегровано в європейський до кінця 2026 року

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Україна та Молдова повністю інтегрують свої енергетичні ринки до європейської системи до кінця наступного року.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Єврокомісія підготувала амбітний пакет стосовно енергобезпеки. Мета - гарантувати стійку, безпечну та конкурентну енергосистему для України",– заявила вона під час виступу в Києві на пленарному засіданні "Підтримуй Україну".

Фон дер Ляєн нагадала, що цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії, що допомогло підтримати енергосистему в умовах воєнних викликів.

Окрім цього, за її словами, інтеграція енергоринків дозволить використати до 80% запасів газу, що сприятиме прибутковості та зміцненню енергетичної безпеки як України, так і Європейського Союзу.

Імпорт електроенергії: синхронізація систем України та ЄС

Українська енергомережа синхронізувалася з європейською в березні 2022 року. Це відбулося через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, протягом яких українська енергосистема працювала в ізольованому режимі.

Задля переходу на постійну синхронну роботу з ENTSO-E було потрібно, щоб "Укренерго" виконало всі умови, погоджені з Європою в 2017 році.

28 листопада 2023 року голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що процес синхронізації енергосистем України та Європи повністю завершено. Це означає, що мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України з 1200 до 1700 МВт.

Додамо, що з 1 березня 2024 року максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину.