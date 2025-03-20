Энергомикс и декарбонизация энергетики Украины: взгляд в будущее

Энергетическая система Украины проходит через масштабные трансформации. Война, разрушение объектов генерации, необходимость быстрого восстановления и имплементации европейских экологических стандартов заставляют государство искать новые решения.

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Одним из главных вызовов остается баланс между возобновляемой энергетикой, маневровыми мощностями и традиционной генерацией.

Сегодня в Украине уже продолжаются процессы декарбонизации, постепенного ухода от угольной генерации и активного развития распределенной энергетики.

Но как реально воплотить эту стратегию в условиях войны и какие инструменты посодействуют обеспечить стабильность энергетической системы?

Декарбонизация и сокращение тепловой генерации

Одним из ключевых векторов развития украинской энергетики является постепенный отказ от традиционной тепловой генерации, не отвечающий экологическим стандартам ЕС. Согласно планам правительства, значительная часть ТЭС, не соответствующая новым нормам, будет выведена из строя уже после 2025 года .

Однако это создает новый вызов: как быстро компенсировать потерю этих мощностей?

По словам представителей Укрэнерго, без существенных изменений в политике декарбонизации страна рискует потерять критически важные объекты генерации без должной замены. Именно поэтому параллельно с декарбонизацией должна активно развиваться маневровая генерация и система накопления энергии (СНЭ).

Важным решением стало проведение конкурса на строительство новых маневровых мощностей общим объемом 700 МВт. Это первый масштабный конкурс такого типа, который позволит привлечь инвесторов в строительство газовых электростанций и других маневровых объектов.

Увеличение доли ВИЭ и систем накопления

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) остается ключевым направлением реформы энергосистемы. К 2030 году Украина планирует увеличить общую мощность солнечных электростанций до 11 ГВт .

Однако проблемой остается нестабильность производства, поскольку ВИЭ зависит от погодных условий. Чтобы компенсировать эти колебания, правительство постепенно создает правовые условия для развития накопительных систем .

Важным шагом стало принятие законодательных изменений, позволяющих системам накопления работать не только в связи с ВИЭ, но и интегрироваться в общую энергосистему.

Это открывает возможности для развития модели power arbitrage , когда накопленная электроэнергия продается в пиковые часы по более высоким ценам.

Среди ключевых новшеств:

Отмена ограничений по отбору электроэнергии из сети для систем накопления.

Внедрение гибких условий для инвесторов в ВИЭ, что упрощает их доступ к рынку электроэнергии.

Пилотные проекты корпоративных PPA (Power Purchase Agreement), которые позволят бизнесу инвестировать в "зеленую" генерацию без привязки к государственным тарифам.

Распределенное поколение: новые возможности для бизнеса

Еще один важный тренд развитие распределенной газовой генерации , которая может значительно улучшить энергетическую безопасность страны.

По состоянию на конец 2024 г. в Украине было подключено более 830 МВт генерации, включая когенерационные, газотурбинные и газопоршневые установки.

Эти решения активно используются промышленностью для обеспечения бесперебойного энергоснабжения. Однако значительная часть таких установок до сих пор работает исключительно на нужды предприятий и не подключена к общей энергосистеме.

"Укрэнерго" предлагает бизнесу интегрировать свои резервные генераторы в общую сеть, что позволит получать прибыль от продаж избыточной электроэнергии.

Ключевые направления дальнейшего развития

На фоне войны и изменений глобальной энергетической политики Украина вынуждена пересматривать свои подходы к формированию энергомикса.

Основные задачи на ближайшие годы:

Поддержка маневровой генерации. Строительство новых маневровых мощностей должно идти параллельно с постепенным выводом из эксплуатации устаревших ТЭС. Развитие ВИЭ. Украина уже сейчас создает условия для привлечения инвесторов, но важно продлить реформу рынка и гарантировать предсказуемость окупаемости проектов. Интеграция систем накопления. Без эффективных СНЭ дальнейшее увеличение доли ВИЭ может создавать дополнительные риски для стабильности энергосистемы. Внедрение стимулов для распределенной генерации. Бизнес, инвестирующий в собственные энергетические решения, должен получить возможность подключения к общей сети на выгодных условиях.

Развитие энергетики – это не только технический вопрос, но и стратегический вызов. У Украины есть шанс построить современную, эффективную и экологически чистую энергосистему, которая будет отвечать требованиям ЕС и обеспечивать стабильность даже в сложных условиях.