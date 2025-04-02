Енергетики Сумщини отримали додаткові 15 тонн обладнання

Енергетики Сумської області отримали близько 15 тонн обладнання гуманітарної допомоги від донорів із Азербайджану, Німеччини, Нідерландів та Швейцарії.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

"Енергетична інфраструктура прикордонних областей зазнає найбільших втрат від російських атак. Енергетики цілодобово працюють над усуненням пошкоджень і поверненням світла у домівки українців, використовуючи, зокрема, обладнання, надане або закуплене за підтримки наших міжнародних партнерів", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За даними відомства, загалом з початку повномасштабного вторгнення Сумщина отримала близько 595 тонн гуманітарної допомоги, а також обладнання і матеріали, які надійшли компаніям за кошти Фонду підтримки енергетики України на суму понад 12 млн євро. Отримане обладнання включає трансформатори, генератори, автомобілі та спецтехніку, обладнання та матеріали, необхідні для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку планує цього року інвестувати 1 млрд євро (1,1 млрд доларів США) в енергетичний сектор України, об'єкти якого було зруйновано внаслідок російських атак.