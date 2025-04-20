Україна отримала додаткове енергообладнання з Литви, Польщі та Бельгії

Протягом 14–18 квітня 2025 року підприємства енергетичного сектору України отримали 11 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 271,7 тони. Серед донорів – партнери з Литви, Польщі та Бельгії.

Про це повідомили у Міненерго.

До складу допомоги увійшли трансформатори, генератори, спеціалізована техніка та електротехнічне обладнання.

Отримане устаткування було розподілено між енергетичними підприємствами для забезпечення їхньої безперебійної роботи, особливо в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Зазначається, березня 2022 року гуманітарна підтримка від Литви вже склала 245 вантажів загальною вагою близько 3 831 тони. Польща передала 135 вантажів вагою близько 2 120 тонн, а Бельгія – 12 вантажів вагою понад 158 тонн.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країни надійшло 1 761 вантаж гуманітарної допомоги для енергетики з 38 держав світу. Загальна вага отриманого обладнання перевищує 22,6 тисячі тонн.

Додамо, на початку квітня Україна отримала близько 15 тонн обладнання для енергетичної галузі від донорів із Азербайджану, Німеччини, Нідерландів та Швейцарії.