"Укренерго" отримало важливе обладнання від Японії та Швеції за підтримки ООН

Японія та Швеція профінансували купівлю трьох автотрансформаторів для НЕК “Укренерго”, що стало можливим за сприяння Програми розвитку ООН в Україні.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Зазначається, що це обладнання допоможе підтримувати стабільну роботу енергосистеми України.

"Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів споживачів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень та іншої критичної інфраструктури", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко

Автотрансформатори змінюють клас напруги під час передачі електроенергії від електростанцій до розподільчих мереж. Їхнє виготовлення займає від кількох місяців до року.

А оскільки підприємств, які виробляють автотрансформатори, у світі є небагато, а саме обладнання є унікальним і специфічним, то це устаткування – дороге і дефіцитне.

"Автотрансформатори є критично важливим обладнанням в роботі системи передачі електроенергії. За понад три роки повномасштабної війни – Росія здійснила понад 45 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, внаслідок яких було втрачено багато устаткування, зокрема – й автотрансформатори. Ми щиро вдячні урядам Японії та Швеції, а також ПРООН, за їхню постійну підтримку", – зазначив т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

Допомога "Укренерго" від ПРООН

Програма розвитку ООН, Японія і Швеція – вже неодноразово надавали підтримку українській енергетиці загалом та НЕК "Укренерго" зокрема. Так, з початку повномасштабного вторгнення від ПРООН компанія отримала допомоги устаткуванням на понад 20 мільйонів доларів.

Уряд Швеції є одним з основних донорів Фонду підтримки енергетики України, внісши до нього майже 140 мільйонів євро. А як гуманітарну допомогу від шведської сторони безпосередньо "Укренерго" отримувало вимикачі, трансформатори струму та інше високовольтне обладнання.

У рамках грантової допомоги від Японії, наданої через Агенцію з міжнародного співробітництва (JICA), для відновлення енергосистеми – НЕК "Укренерго" отримала обладнання на суму близько 68 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, що протягом 14–18 квітня 2025 року підприємства енергетичного сектору України отримали 11 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 271,7 т. Серед донорів – партнери з Литви, Польщі та Бельгії.