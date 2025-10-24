Украина и Япония расширяют экономическое и инвестиционное сотрудничество

Японский банк международного сотрудничества готов инвестировать в восстановление энергетики, промышленности и агросектора Украины, включая создание специальной кредитной линии под расширенное страхование рисков и финансирование поставок оборудования и совместных инфраструктурных проектов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики .

Речь идет о финансировании энергетических проектов с привлечением японского оборудования – систем накопления энергии, газовых турбин, силовой электроники – а также о передаче технологий для возможного локального производства в Украине.

Отдельным направлением сотрудничества станет привлечение японского частного капитала в украинские инвестиционные проекты. JBIC рассматривает предоставление целевой технической помощи для реформ в сфере приватизации и государственно-частного партнерства, что позволит активнее привлекать японских инвесторов.

В аграрном секторе Украины и JBIC планируется совместное финансирование строительства логистических и перерабатывающих центров, а также современных холодильных хранилищ для агропродукции. Отбор проектов будет осуществляться совместно с агентством UkraineInvest, которое будет выступать координатором для бизнеса.

Также стороны обсудили разработку финансовых механизмов для гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель, а в сфере добычи инвестиции в критические минералы, в частности титан и литий, в партнерстве с Международной финансовой корпорацией развития США (DFC).

"Украина заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Японией – от энергетики до агросектора. JBIC – среди ключевых наших партнеров, способен поддержать восстановление украинской экономики через технологии, финансы и инвестиции", – подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

В JBIC подтвердили готовность поддерживать крупные инвестиционные проекты в Украине, особенно в сфере зеленой энергетики, промышленности и логистики.

Добавим, что летом Япония передала Украине новое оборудование для восстановления железнодорожных путей. Технику получило ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта".