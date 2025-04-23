Шість українських профтехів отримали сучасну агротехніку завдяки підтримці JICA (ФОТО)

Ще шість професійно-технічних закладів освіти в Україні отримали сучасне сільськогосподарське обладнання завдяки підтримці Японського агентства з міжнародної співпраці JICA (Japan International Cooperation Agency).

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Нову техніку отримали заклади з різних областей України, зокрема:

Катюжанський професійний коледж (Київська область);

Бородянський професійний аграрний ліцей (Київська область);

Андріївський професійний ліцей (Миколаївська область);

Північний центр професійної освіти (Чернігівська область);

Лебединське ВПУ лісового господарства (Сумська область);

Куликівський аграрний ліцей (Чернігівська область).

Оснащення включає сучасні трактори з GPS-навігацією, сівалки, плуги та культиватори. Загалом, за проєктом JICA уже 12 закладів освіти отримали таку техніку.

Нові машини не лише оновлюють матеріально-технічну базу, а й дозволяють студентам здобувати актуальні практичні навички, необхідні для роботи в сучасному агросекторі.

Це важливий крок у розвитку аграрної освіти, особливо в регіонах, де сільське господарство залишається ключовою галуззю економіки.

Зазначається, що це не перший крок JICA у підтримці української профосвіти. Раніше техніку вже отримали заклади в Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській і Харківській областях.

У березні повідомлялося, що агентство JICA розглядає можливість фінансування енергетичних та інфраструктурних проєктів в Україні, які раніше підтримувало USAID.

Додамо, що у квітні Україна та Японія уклали грантову угоду на $58 млн для запуску четвертої фази Програми екстреного відновлення. Документ підписали віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та голова Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага.