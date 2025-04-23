Шесть украинских профтехов получили современную агротехнику благодаря поддержке JICA (ФОТО)

Еще шесть профессионально-технических учебных заведений в Украине получили современное сельскохозяйственное оборудование благодаря поддержке Японского агентства по международному сотрудничеству JICA (Japan International Cooperation Agency).

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Новую технику получили заведения из разных областей Украины, в частности:

Катюжанский профессиональный колледж (Киевская область);

Бородянский профессиональный аграрный лицей (Киевская область);

Андреевский профессиональный лицей (Николаевская область);

Северный центр профессионального образования (Черниговская область);

Лебединский ВПУ лесного хозяйства (Сумская область);

Куликовский аграрный лицей (Черниговская область).

Оснащение включает современные тракторы с GPS-навигацией, сеялки, плуги и культиваторы. В общем, по проекту JICA уже 12 учебных заведений получили такую технику.

Новые машины не только обновляют материально-техническую базу, но позволяют студентам приобретать актуальные практические навыки, необходимые для работы в современном агросекторе.

Это важный шаг по развитию аграрного образования, особенно в регионах, где сельское хозяйство остается ключевой отраслью экономики.

Это не первый шаг JICA в поддержке украинского профобразования. Ранее техники уже получили заведения в Запорожской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В марте сообщалось, что агентство JICA рассматривает возможность финансирования энергетических и инфраструктурных проектов в Украине, ранее поддерживаемых USAID.

В апреле Украина и Япония заключили грантовое соглашение на $58 млн для запуска четвертой фазы Программы экстренного восстановления. Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и глава Офиса JICA в Украине Хидеки Мацунага.