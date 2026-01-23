Запланована подія 2

Розмінування та реабілітація військових: Україна підписала угоду з японським агентством JICA

Україна підписала угоду з JICA. / МВС

23 січня Україна підписала угоду з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Йдеться про близько 4 мільярдів японських єн грантової допомоги. Кошти будуть спрямовані на два ключові напрями: гуманітарне розмінування.та медичну допомогу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко, який і поставив підпис під документом з української сторони.

Він зазначив, що угода з JICA — це наступний етап реалізації наших домовленостей з партнерами у грудні 2025-го. 

Гуманітарне розмінування

Перший пріоритет гранту — звільнення нашої землі від вибухонебезпечних залишків війни. Завдяки підтримці Японії Україна отримає:

  • сучасне високотехнологічне обладнання та техніку для саперів; 
  • спеціалізовані програми навчання з мінної безпеки для цивільного населення, що допоможе вберегти життя в деокупованих регіонах.

Медицина та реабілітація

Другий напрям — це порятунок і реабілітація тих, хто постраждав на фронті. Статистика невблаганна: близько 65% усіх поранень сьогодні — це мінно-вибухові травми. Кошти гранту будуть спрямовані на закупівлю надсучасного обладнання для Головного медичного клінічного центру МВС. Це дозволить забезпечити пораненим гідне лікування та максимально ефективну реабілітацію.

"Завдяки підтримці JICA ми вже посилили технічні спроможності: отримали машини механізованого розмінування, металодетектори, спеціалізоване обладнання. Це допомога, яка вже працює і вже зберігає життя", — зазначив Клименко.

Нагадаємо, Японія допомагає Україні у багатьох сферах. Зокрема у грудні 2025 року українські заклади агроосвіти отримали сучасну техніку від японського агентства JICA.

Автор:
Тетяна Ковальчук