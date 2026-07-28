Приватний технічний університет випустив перших бакалаврів, попри втрату кампусу в Маріуполі

Приватний технічний університет "Метінвест Політехніка" випустив перше покоління бакалаврів. Понад 100 студентів завершили чотирирічне навчання під час повномасштабної війни.

Випуск відбувся на тлі системного дефіциту кваліфікованих працівників в Україні. За даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2025 році 74% опитаних роботодавців повідомляли про значну нестачу фахівців, ще 21% – про часткову. Водночас 83% компаній відкривали нові вакансії.

Перший набір провели після початку великої війни

Група "Метінвест" вирішила створити власний гірничо-металургійний університет приблизно шість років тому. У 2021 році в центрі Маріуполя почали будувати студентське містечко з навчальним корпусом, гуртожитком і спортивним комплексом.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво зупинилося. Університет зберіг викладачів, змінив навчальні програми та перейшов на змішане навчання.

Перший набір провели восени 2022 року. На бакалаврські й магістерські програми тоді вступили понад 450 студентів. Лекції проходили онлайн, а практичні й очні заняття – у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.

Через чотири роки понад 100 студентів отримали дипломи бакалаврів. Вони навчалися за напрямами металургії, гірництва, автоматизації, комп’ютерних наук та охорони праці.

Зараз в університеті навчаються 1335 студентів. Він готує фахівців від рівня фахового молодшого бакалавра до аспірантури. Серед студентів є понад 50 ветеранів, які опановують нову цивільну професію.

Університет належить групі "Метінвест". Її найбільшим акціонером є група SCM із часткою 71,24%. Smart Holding володіє 23,76%.

"Метінвест Політехніка" підготувала перше покоління бакалаврів. Фото: пресслужба групи "Метінвест"

Студентів готують до роботи на підприємствах

Навчальні програми університету орієнтовані на потреби промисловості. Студенти розбирають виробничі завдання та проходять практику на підприємствах "Метінвесту".

Частина випускників уже працює на гірничо-збагачувальних комбінатах Кривого Рогу, "Запоріжсталі", "Каметсталі" та в "Метінвест Діджитал". Студенти можуть отримувати стипендії до 10 тисяч гривень, а найкращим випускникам компанія пропонує роботу.

Така система схожа на дуальну освіту: студент поєднує навчання у виші з практикою на робочому місці. Це допомагає скоротити розрив між університетською програмою та навичками, яких потребує бізнес.

Студент отримує досвід ще до випуску, а роботодавець може навчати майбутніх працівників працювати з конкретними технологіями та обладнанням.

Чому бізнес сам навчає працівників

Нестача людей уже стримує розвиток компаній та економіки. Серед головних причин бізнес називає мобілізацію, міграцію, виїзд молоді за кордон, переїзд працівників до інших регіонів і брак потрібних навичок у кандидатів.

За таких умов власний університет допомагає промисловій групі менше залежати від відкритого ринку праці. Компанія може впливати на навчальні програми, залучати студентів до практики та пропонувати їм роботу ще до отримання диплома.

Водночас така модель має ризик: навчання може бути надто тісно прив’язане до потреб одного роботодавця. Тому її успіх варто оцінювати не лише за кількістю дипломів.

Важливо, скільки випускників працюватимуть за спеціальністю, чи зможуть вони знайти роботу за межами групи та наскільки їхні знання відповідатимуть змінам у промисловості.

Перший випуск показав, що університет зміг завершити повний цикл підготовки бакалаврів навіть без запланованого кампусу в Маріуполі. Наступний показник – скільки цих фахівців залишаться в українській промисловості.