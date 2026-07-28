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Українці ввезли майже 170 тисяч легковиків з-за кордону: понад 70% імпорту склали вживані авто

автомобілі, авторинок
З початку 2026 року в Україну ввезли понад 169 тисяч легкових автомобілів / Freepik

З початку 2026 року в Україну ввезли понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною вартістю майже 96,6 млрд грн. Понад 70% від загального обсягу імпорту склали вживані авто.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна митна служба України.

За шість місяців митні надходження від імпорту легкового транспорту становили 32,1 млрд грн. Вживані автомобілі забезпечили 17,7 млрд грн сплачених платежів, а нові — 14,4 млрд грн.

Розподіл за типом пального та вартістю

Найбільшу частку серед імпортованих машин займають бензинові авто — 54,5%. На другому місці опинилися дизельні машини з часткою 20,3%, які випередили електрокари (13%) та гібриди (12,1%).

Середня вартість автомобілів залежно від типу двигуна розподілилася так:

  • гібриди — майже 27 тисяч; 
  • дизельні авто — 16 тисяч; 
  • електричні авто — понад 10 тисяч; 
  • бензинові авто — 9 тисяч.

За обсягом митних платежів до бюджету перше місце посіли бензинові автомобілі — понад 14,6 млрд грн. Дизельні авто принесли 8,4 млрд грн, гібриди — 7,1 млрд грн, а електрокари — 2 млрд грн.

З яких країн імпортували авто?

Автомобілі ввозили з понад 50 країн світу. Майже 105,1 тис. машин (62% від загальної кількості) припадає на три країни:

  • США — 73,2 тис. авто (43%); 
  • Німеччина — 17,3 тис. авто (10%); 
  • Польща — 14,6 тис. авто (9%).

Нагадаємо, у січні-червні українці придбали 26,3 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років. Майже половину цього сегмента становили електромобілі та гібриди, а найпопулярнішою моделлю став Nissan Rogue.

Автор:
Тетяна Ковальчук