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Імпорт вживаних авто в Україну знизився: які моделі купували найчастіше
У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період торік.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".
Найбільшу частку серед імпортованих авто з пробігом зайняли бензинові моделі — 58%. У першому півріччі 2025 року їхня частка становила 47%.
Водночас частка електромобілів у цьому сегменті знизилася з 22% до 11%. Дизельні авто також трохи втратили позиції — їхня частка скоротилася з 22% до 20%.
Структура імпорту вживаних легковиків за типом двигуна виглядала так:
- бензинові авто — 58%;
- дизельні — 20%;
- електромобілі — 11%;
- гібриди — 8%;
- авто з ГБО — 3%.
Середній вік вживаних легковиків, які у 2026 році перейшли на українські номери, становить 9,7 року.
Найпопулярнішою моделлю серед ввезених авто з пробігом став VW Golf — 5 143 одиниці. До першої десятки також увійшли:
- VW Tiguan — 4 549 авто;
- Audi Q5 — 3 962 авто;
- Nissan Rogue — 3 896 авто;
- Skoda Octavia — 3 688 авто;
- Renault Megane — 3 435 авто;
- VW Passat — 2 477 авто;
- Ford Escape — 2 446 авто;
- Nissan Qashqai — 2 166 авто;
- Audi A4 — 2 144 авто.
Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.