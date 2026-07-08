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Імпорт вживаних авто в Україну знизився: які моделі купували найчастіше

імпорт авто
Імпорт вживаних авто в Україну знизився

У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Найбільшу частку серед імпортованих авто з пробігом зайняли бензинові моделі — 58%. У першому півріччі 2025 року їхня частка становила 47%.

Водночас частка електромобілів у цьому сегменті знизилася з 22% до 11%. Дизельні авто також трохи втратили позиції — їхня частка скоротилася з 22% до 20%.

Структура імпорту вживаних легковиків за типом двигуна виглядала так:

  • бензинові авто — 58%;
  • дизельні — 20%;
  • електромобілі — 11%;
  • гібриди — 8%;
  • авто з ГБО — 3%.

Середній вік вживаних легковиків, які у 2026 році перейшли на українські номери, становить 9,7 року.

Найпопулярнішою моделлю серед ввезених авто з пробігом став VW Golf — 5 143 одиниці. До першої десятки також увійшли:

  • VW Tiguan — 4 549 авто;
  • Audi Q5 — 3 962 авто;
  • Nissan Rogue — 3 896 авто;
  • Skoda Octavia — 3 688 авто;
  • Renault Megane — 3 435 авто;
  • VW Passat — 2 477 авто;
  • Ford Escape — 2 446 авто;
  • Nissan Qashqai — 2 166 авто;
  • Audi A4 — 2 144 авто.

Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко
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