Імпорт вживаних авто в Україну знизився: які моделі купували найчастіше

У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 111,5 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Найбільшу частку серед імпортованих авто з пробігом зайняли бензинові моделі — 58%. У першому півріччі 2025 року їхня частка становила 47%.

Водночас частка електромобілів у цьому сегменті знизилася з 22% до 11%. Дизельні авто також трохи втратили позиції — їхня частка скоротилася з 22% до 20%.

Структура імпорту вживаних легковиків за типом двигуна виглядала так:

бензинові авто — 58%;

дизельні — 20%;

електромобілі — 11%;

гібриди — 8%;

авто з ГБО — 3%.

Середній вік вживаних легковиків, які у 2026 році перейшли на українські номери, становить 9,7 року.

Найпопулярнішою моделлю серед ввезених авто з пробігом став VW Golf — 5 143 одиниці. До першої десятки також увійшли:

VW Tiguan — 4 549 авто;

Audi Q5 — 3 962 авто;

Nissan Rogue — 3 896 авто;

Skoda Octavia — 3 688 авто;

Renault Megane — 3 435 авто;

VW Passat — 2 477 авто;

Ford Escape — 2 446 авто;

Nissan Qashqai — 2 166 авто;

Audi A4 — 2 144 авто.

Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.