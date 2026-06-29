Нацбанк призвал правительство пересмотреть программу "5-7-9%" из-за роста бюджетных расходов

Национальный банк призвал правительство сузить программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", оставив ее только для бизнесов, наиболее подверженных военным рискам. В НБУ считают, что основным драйвером кредитования должно стать рыночное финансирование, а не государственные субсидии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на июньский отчет о финансовой стабильности Национального банка Украины.

В регуляторе отмечают, что макроэкономические условия позволяют постепенно возобновлять коммерческое кредитование. В то же время значительная доля льготных ссуд в кредитных портфелях банков создает дополнительные риски для финансовой системы.

По словам первого заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука, государственная поддержка должна быть доступна только для ограниченного круга заемщиков.

"Льготные кредиты, по нашему мнению, должны быть доступны только для отдельного круга клиентов, наиболее уязвимых к военным рискам", — подчеркнул он.

В Нацбанке обратили внимание, что программу "5-7-9%" уже пересмотрели, в частности, сократили компенсации банкам для сбалансирования ее бюджета. Однако даже после этих изменений задолженность государства перед банками по компенсационным выплатам в этом году продолжит расти.

Регулятор предлагает более активно использовать механизм кредитных гарантий, в том числе с участием международных финансовых организаций. По мнению НБУ, такой подход является более эффективной альтернативой прямому субсидированию кредитов.

Также банки призывают расширять набор рыночных денежных инструментов. Среди перспективных направлений НБУ называет консорциумное кредитование, развитие которого предусмотрено меморандумом о финансировании предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также факторингом после обновления профильного законодательства.

Отдельно в отчете отмечается, что планируемое на следующий год ограничение доступа аграриев к программе "5-7-9%" может привести к снижению кредитования агросектора. Несмотря на благоприятную конъюнктуру на мировых рынках агропродукции, спрос на кредиты в отрасли остается чувствительным к стоимости финансовых ресурсов.

В НБУ также считают, что для оптимизации программы нужно усилить критерии участия предприятий и перейти на модель фиксированной компенсации процентной ставки.

Заметим, что сельское хозяйство остается одним из ключевых реципиентов банковских кредитов в Украине. При этом банки все активнее финансируют инвестиционные проекты: за первый квартал 2026 года объем долгосрочных займов бизнеса вырос на 45,3% в годовом исчислении.