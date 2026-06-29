Правительство расширило программу грантов для бизнеса: добавили Одесскую область и Славутич

Правительство расширило программу грантов для предпринимателей в прифронтовых регионах. Теперь получить до 500 тыс. грн на открытие или развитие собственного дела могут также предприниматели из Одесской области и города Славутич.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Программа предусматривает предоставление грантов для бизнеса в регионах, испытывающих наибольшее влияние войны. Раньше она действовала для предпринимателей из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областей.

Размер финансирования зависит от количества созданных рабочих мест:

до 300 тыс. грн - при создании одного рабочего места;

до 500 тыс. грн — при создании по меньшей мере двух рабочих мест.

Отдельная программа действует для молодежи до 25 лет. Она предусматривает грант до 150 тыс. грн. без обязательного требования по созданию новых рабочих мест.

Вырученные средства можно использовать на закупку оборудования, сырья и материалов, а также на аренду помещений для ведения бизнеса.

Подать заявку могут граждане, которые планируют завести собственное дело, действующие физические лица-предприниматели и компании. Одним из условий участия является отсутствие деятельности на временно оккупированных территориях и задолженности перед государством.

Для получения гранта необходимо подать заявку и бизнес-план через портал "Дія", пройти собеседование в центре занятости и дождаться решения о финансировании.

Заметим, в Украине обновляется программа поддержки малого бизнеса "Собственное дело", которая работает в рамках политики "Сделано в Украине". С 1 сентября 2026 г. она переходит на новую модель финансирования, предусматривающую расширение возможностей как для старта, так и для масштабирования бизнеса.