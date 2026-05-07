Правительство расширяет поддержку малого бизнеса: новые условия программы "Собственное дело"

Правительство расширяет поддержку малого бизнеса / Depositphotos

В Украине обновляется государственная программа поддержки малого бизнеса "Собственное дело", которая работает в рамках политики "Сделано в Украине". С 1 сентября 2026 г. она переходит на новую модель финансирования, предусматривающую расширение возможностей как для старта, так и для масштабирования бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, микрогранты уже стали одним из ключевых инструментов поддержки предпринимательства. Благодаря программе более 34 тысяч украинцев открыли собственное дело, создано 60 тысяч рабочих мест, а общий объем привлеченных в экономику средств превысил 6,8 млрд грн.

Новая модель предполагает полный цикл поддержки предпринимателей

Для старта бизнеса предусмотрено финансирование от 100 до 300 тысяч гривен, с возможностью увеличения до 500 тысяч гривен. Для масштабирования действующего бизнеса – от 500 тысяч до 1,5 млн грн, с потенциальным расширением до 2,5 млн грн.

Размер гранта определяется в зависимости от количества созданных рабочих мест, региона, отрасли и категории заявителя. Средства можно направлять на оборудование, аренду и ремонт помещений, цифровизацию, маркетинг, расширение команды и развитие производства.

Отдельно расширена поддержка для приоритетных категорий. Участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны, их семьи и семьи погибших защитников смогут получать большие гранты — до 300–500 тысяч гривен. Для молодежи предусмотрено до 200 тысяч гривен на старт бизнеса.

Правительство подчеркивает, что цель обновления программы – сделать доступ к финансированию более системным и обеспечить развитие предпринимательства в общинах по всей стране.

В итоге обновленная программа должна расширить доступ малого бизнеса к финансированию и усилить экономическую активность в регионах через создание новых рабочих мест и развитие предпринимательства.

Заметим, в течение 2025 года государство инвестировало 2,7 млрд грн в развитие малого бизнеса через программу "Собственное дело". С 1 января 2026 г. Минэкономики увеличивает суммы микрогрантов.

Автор:
Татьяна Гойденко